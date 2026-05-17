Bayrampaşa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Bayrampaşa'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocatepe Mahallesi'nde F.İ. alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan N.S'ye ait iş yerine gitti.

Burada bir süre konuşan taraflardan F.İ. belinden çıkardığı silahla N.S.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına çok sayıda kurşun isabet eden N.S. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin N.S'ye silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.