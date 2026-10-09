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Bayrampaşa'da 7 kg altın ve 35 bin avro gasbına karışan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

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Bayrampaşa'da 7 kg altın ve 35 bin avro gasbına karışan 11 zanlı adliyeye sevk edildi
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Bayrampaşa'da otoparkta araç bagajındaki 7 kilogram altın ve 35 bin avronun silahla gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 13 bin avro, 16 bin lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayrampaşa'da, araç bagajındaki 7 kilogram altın ve 35 bin avronun gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, 30 Eylül'de, Cevatpaşa Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir otoparkta otomobilin bagajında bulunan 7 kilogram altın ile 35 bin avronun 7 şüpheli tarafından silahla gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, iki araçla otoparka gelen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla araçta bulunan R.B, B.B. ve N.B'yi tehdit ettiği belirlendi.

Bagajda bulunan altın ile dövizi gasbeden şüphelilerin aynı araçlarla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.???????

İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda olaya karıştığı belirlenen toplam 12 şüpheli yakalandı.

İkamette yapılan aramada 13 bin avro, 16 bin lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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