Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğu darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa'da, 16 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta, 16 yaşındaki M.M. 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında, M.M'yi darbettiği belirlenen E.C.B. (20) ve K.T.S'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgulamasında, aralarında husumet bulunduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yoğun bakımda tedavi altına alınan M.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

.