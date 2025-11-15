Haberler

Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tahliye Edildi

Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
title
