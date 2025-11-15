Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tahliye Edildi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel