İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Zimmet', 'İrtikap', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse 'Zimmet', 'İrtikap', 'Rüşvet vermek', 'Rüşvet almak' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak el koyma işlemi yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

