Bayramören'de Huzur ve Güvenlik Toplantısı
Bayramören ilçesinde, Kaymakam Hikmet Saka başkanlığında huzur ve güvenliğe yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı da katıldı.
Bayramören ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Hikmet Saka başkanlığında, makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin huzur ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Osman Şenyürek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Soyyılmaz katıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel