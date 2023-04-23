Bayram tatilinde aileleriyle birlikte soğan tarlasında çalışıyorlar

ŞANLIURFA'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçilerinin çocukları, Ramazan Bayramı tatilinde aileleriyle birlikte tarlada soğan hasadı yapıyor.

Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçisi aileler, Amik Ovası'nda soğan tarlasında hasat yaptı. Ailelerin az da olsa ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukları da onlara destek oldu.

Mustafa Yuşan (52) ise, eşi ve çocukları ile birlikte geldiklerini, sopan hasadında çalıştıklarını söyleyerek, günlük çuval başına 35 lira ücret aldıklarını söyledi.