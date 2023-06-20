Bayram öncesi akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Motorine 1 lira 64 kuruş zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı motorine 1 lira 64 kuruşluk dev bir zam gelirken, fiyat artışının pompaya yansımasıyla İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruş, Ankara'da ise 24 lira 29 kuruşa yükseldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN İSTANBUL'DA 24 LİRAYA YAKLAŞTI

Gece yarısı motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, fiyat artışı pompaya da yansıdı. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruş, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 40 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.