Burdur-Ankara yolunda 'tatil dönüşü' trafiği

KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren kara yolundan 45 binden fazla araç geçti.

Bayram tatilinin son gününü beklemeden evlerine dönmek için yola çıkanlar, Burdur-Ankara D650 kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Antalya ve Fethiye yönünden gelip Ankara, İstanbul, İzmir yönüne gidenler kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kavşaklarda önlem alan görevli polisler, trafiğin akıcı ilerlemesi için çaba gösterdi. Kara yolundan sabah saatlerinden itibaren 45 binden fazla araç geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı