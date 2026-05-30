Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri 24 saat esasıyla önlem alırken, yoğunluğun yarın da sürmesi bekleniyor.
Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçen vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne yaşanan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.
Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması adına polislerin 24 saat esasıyla görev yaptığı belirtildi.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.