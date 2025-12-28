Kızılelma, İki İnsansız Savaş Uçağıyla Otonom Yakın Kol Uçuşu Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın iki platformla birlikte otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada ilk defa. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan görüntülerde, iki insansız savaş uçağının pist üzerinden kalkış yapıp otonom uçuş kabiliyetlerini test ettiği başarıyla ardından iniş yaptığı görülüyor.