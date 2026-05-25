Bayburt'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bayburt'un Akşar köyünde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 291 uyuşturucu hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akşar köyünde gerçekleştirilen operasyonda R.S. (47), H.S. (37) ve A.K. (36) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 291 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu madde bulunan tütün doldurulmuş 9 makaron ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltındaki 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
