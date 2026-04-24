Bayburt'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtıldı.

TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi Ahmet Avcı, valilik salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın ülke için önemini daha iyi anlayabilmek adına dünyanın bugün geldiği noktayı çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyada güç dengelerinin değiştiği, güvenlik endişelerinin ön plana çıktığı, belirsizliklerin yükseldiği bir dönemden geçildiğini belirten Avcı, Türkiye'nin asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olan bir coğrafyanın tam merkezinde yer aldığını ifade etti.

Avcı, Türkiye'nin tarihten aldığı derslerin de etkisiyle son yıllarda savunma sanayinde bir başarı hikayesi yazdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu güçlü ve yerinde irade, bugünkü küresel şartlarda Türkiye'yi avantajlı bir konuma getirmiştir. Bu güçlü irade sayesindedir ki Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmiştir. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Endonezya'ya, tersanelerimizde üretilen askeri gemilerin Portekiz'e, HÜRJET'in ise İspanya'ya uzanan ihracat örnekleri, bunun en güzel örneklerini teşkil ettiği gibi Türkiye'ye olan güvenin de bir göstergesi olmaktadır."

TSKGV'nin de bu çalışmaların tam merkezinde yer aldığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de savunma sanayine yön veren, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketleri vakıf şirketleridir. Bu şirketlerimiz Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin omurgasını oluşturmaktadır. Bu şirketlerimizde çalışan sayımıza baktığımızda yaklaşık 45 bin kişi görev yapmaktadır. Yaş ortalaması dünyadan genç olan, dinamik bir teknoloji ordusuna sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunun farkındayız ki, ülkemizin en değerli varlığı, yetişmiş ve vatansever insan kaynağıdır. Yakın gelecekte de çok sayıda gencimize bu şirketlerimizde yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. O yüzden gençlerimize de vakfımızın ve vakıf şirketlerimizin yaptıkları faaliyetleri takip etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum."

Toplantıya, Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
