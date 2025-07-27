Bayburt'ta Sıcak Havadan Kaçış: Çoruh Nehri'nde Serinleme
Bayburt'ta artan sıcak havalar nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'ne akın ederek serinlemeye çalışıyor. Kopuz Köprüsü kıyısında nehirde yüzerek serinleyenler çocuklarıyla oyun oynamanın tadını çıkarıyor.
Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.
Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, Kopuz Köprüsü mevkisindeki Çoruh Nehri kıyısına akın etti.
Burada nehir kenarından suya atlayan vatandaşlar, serin suyun tadını çıkarttı.
Ailelerden bazıları da su içerisinde çocuklarıyla oyun oynadı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel