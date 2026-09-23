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Bayburt'ta narkotik operasyonunda araçta uyuşturucu ele geçirilen 1 zanlı tutuklandı

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Bayburt'ta narkotik operasyonunda araçta uyuşturucu ele geçirilen 1 zanlı tutuklandı
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Bayburt'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik operasyonunda, dedektör köpeğin desteğiyle şüphelinin aracında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, dedektör köpeğin de desteğiyle şüphelinin aracında ve üzerinde yaptıkları aramada çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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