Bayburt'ta Kaza: 4 Yaralı

Bayburt'ta Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Demirözü kara yolunda meydana gelen otomobil ve panelvan çarpışmasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bayburt- Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında H.E. (24) idaresindeki 34 FTS 780 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden M.Y'nin (43) kullandığı 06 BPE 937 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki çeşmeye çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü H.E. ve beraberindeki E.E. ile panelvanın sürücüsü M.Y. ve yanındaki M.A. yaralandı.

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.