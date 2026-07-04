Gercüş'te çiftçiler, doğal kaynak suyuyla doldurdukları havuzda serinliyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde bağ ve bahçelerde çalışan çiftçiler, yaz sıcaklarından korunmak ve günün yorgunluğunu atmak için dağdan gelen doğal kaynak suyuyla doldurdukları havuzda serinliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkisini artıran sıcaklar nedeniyle köyde bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzu doğal kaynak suyuyla dolduruyor. Tarla mesaisinin ardından havuza giren köylüler ve çocuklar, buz gibi suda serinleyerek yorgunluk atıyor.

'BURASI BİZİM İÇİN BÜYÜK NİMET'

Köy sakinlerinden Salih Kavak, "Havalar çok sıcak, biz de bağ ve bahçede çalışıyoruz. Çalıştıktan sonra çok yoruluyoruz. Köyümüzde bulunan bu doğal kaynak suyu buz gibidir. İşimiz bittikten sonra yorgunluğumuzu atmak ve serinlemek için bu havuzu dolduruyoruz. Hatta o kadar sıcak ki bazen tarladan gelir gelmez üzerimizi bile değiştirmeden direkt elbiselerimizle suya atlıyoruz. Ancak böyle kendimize gelebiliyoruz, burası bizim için büyük bir nimet" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı