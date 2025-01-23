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Batman Umut Kervanı Derneği, 2023'te 11 Milyon 944 Bin Lira Yardımda Bulundu

Batman Umut Kervanı Derneği, 2023'te 11 Milyon 944 Bin Lira Yardımda Bulundu
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Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, 2023 yılında 7 bin 789 aileye 5 milyon 615 bin 995 lira yardım gerçekleştirdiklerini ve uluslararası düzeyde de toplamda 6 milyon 328 bin liralık yardım yaptıklarını açıkladı. Dernek, Ramazan ve Kurban bayramlarında birçok yardımı muhtaç ailelere ulaştırdı.

Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, geçen yıl 11 milyon 944 bin lira tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Teymur, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, derneğin 2024 yılı faaliyet raporunu paylaştı.

Kentte yardıma muhtaç ailelere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Teymur, Ramazan ve Kurban bayramlarında nakdi yardım, gıda, giyim, temizlik ürünleri, bayram şekeri ve kurban eti dağıtımı yaptıklarını, muhtaç öğrencilere de kırtasiye desteğinde bulunduklarını belirtti.

Geçen yıl 7 bin 789 aileye 5 milyon 615 bin 995 lira maliyetle yardım yaptıklarını dile getiren Teymur, sadece yurt içinde değil uluslararası düzeyde de mazlum coğrafyalara yardım elini uzattıklarını bildirdi.

Filistin, Afrika, Yemen, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere birçok ülkeye toplam 6 milyon 328 bin liralık yardım ulaştırdıklarını dile getiren Teymur, ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları yardımların toplam değerinin 11 milyon 944 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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