Batman'ın Sason Kaymakamı Alagöz Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, Alagöz köyünde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Başar, Alagöz köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Başar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başar, sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Başar'a, Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Şeker ile kurum amirleri eşlik etti.