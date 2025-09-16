Haberler

Batman'ın Sason Kaymakamı Alagöz Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason Kaymakamı Furkan Başar, Alagöz köyünü ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Başar, sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağına dair assurances verdi.

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, Alagöz köyünde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Başar, Alagöz köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Başar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başar, sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Başar'a, Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Şeker ile kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.