Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza: 6 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
İlçenin Yassıca köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AJV plakalı tır, 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.