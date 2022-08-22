Batman haber | Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü (2)
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Batman haberler: ÖLÜ SAYISI 4'E ULAŞTIHasankeyf ilçesi köprüsünde, önünde giden 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜ SAYISI 4'E ULAŞTI
Hasankeyf ilçesi köprüsünde, önünde giden 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Irak vatandaşı oldukları öğrenilen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Arif ARSLAN/BATMAN, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel