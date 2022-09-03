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Batman gündem haberleri: Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)

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Batman gündem haberleri: Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)

Batman haberler... SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDABatman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan'ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Batman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan'ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlık yapan ikilinin, uçuşa geçtikleri sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptığı ardından delta kanadın bir tarafının da zemine çarptığı görüldü.

Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Güncel

Ali Özkan Batman Güncel Haberler

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