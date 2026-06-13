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Batman'da yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gercüş'te akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte yıldırım ve şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. İlçe merkezinden ve yüksek kesimlerden izlenebilen doğa olayı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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