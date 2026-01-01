Haberler

Batman'da kar ve tipide yolda kalan servis minibüsündeki 10 işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle servis minibüsünde mahsur kalan 10 tekstil işçisi, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gercüş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede Gökçepınar köyü kavşağında içinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu servis minibüsü yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma aracı ve iş makineleriyle yolu açarak işçilere ulaşıp, onları güvenli bölgeye götürüldü.

