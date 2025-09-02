Batman'da Yetim Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Batman'da 165 yetim öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Yetimler Vakfı tarafından hazırlanan "Sende bir yetimi okut projesi" kapsamında hayırsever iş insanlarının desteğiyle kırtasiye malzemesi alındı.

Proje kapsamında alınan kırtasiye malzemeleri vakıf tarafından 165 yetim öğrenciye dağıtıldı.

Yetimler Vakfı Batman Temsilcisi Musab İmir, yaptığı açıklamada, çocukların sınıflarında ve arkadaşları arasında eksik kalmamaları adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İmir şunları kaydetti:

"Bunun içerisinde çantasından, defterine, kalemine, suluğu, besleme çantası, yani okulların istemiş olduğu ihtiyaçlarının hepsi bu bizim dağıtacağımız yardımın içerisinde olacaktır. Bu yardımları yapmamızı sağlayan, sebep olan hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun. Onların destekleriyle biz de yetimlere sahip çıkabiliyoruz, onlara yardımcı olabiliyoruz. Onlar bize destek verdikçe biz de bu projelerimize inşallah devam edeceğiz."