Batman'da Uyuşturucudan Korunma Eğitimi Düzenlendi

Batman'da çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeline yönelik yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman polislerin verdiği eğitimde, annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, aile içi iletişim, erken müdahale ve toplumsal iş birliği konularına dikkat çekildi.