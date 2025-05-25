Batman'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BATMAN'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sason ilçesi Çakırpınar köyü yakınında meydana geldi. Yusuf Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 FLV 689 plakalı hafif ticari araç, yolun sağ tarafındaki Han Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören köylüler, Arslan'ı araca 50 metre mesafede suyun içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yusuf Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın cenazesi, otopsi için Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN- Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),