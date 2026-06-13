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Batman'da tırda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da tırda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Batman'da durdurulan bir tırda 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da durdurulan tırda 11 kilo skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde şüpheli tır durduruldu.

Araçta yapılan aramada 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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