Batman'da TIR'da ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 2 kilo 20 gram kokain ile 11 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüpheli görülen bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 2 kilo 20 gram kokain ile 11 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı