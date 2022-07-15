Batman'da sebze ve meyve yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş ilçesinde sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Gercüş ilçesinde sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yolağzı mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı kamyonet devrildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İbrahim Torlak - Güncel