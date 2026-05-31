Sanal medyadaki tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da sanal medyada başlayan tartışma sonrası buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Barış Ak (19) hayatını kaybetti, İ.K. yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

Olay, dün gece, Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ak ile A.K. arasında sanal medya canlı yayını sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar, yakınlarını da yanlarına alıp sokakta buluştu. Burada da başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Barış Ak ile İ.K. yaralandı.

8 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde farklı çaplarda 8 boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında İ.K. (22), A.K. (19), H.B. (25), E.B. (29) ve R.Ö. (22) gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen F.A. (37) ile S.Ç.'nin (20) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
