Batman'da sağanak ve dolu, ekili alanları vurdu - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BATMAN'da, şiddetli rüzgarla etkili olan sağanak ve dolu, 2 ilçe ve kırsal mahallelerde 100 dönüm tarım alanında zarara yol açtı; bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Batman kırsalı ile Kozluk ve Beşiri ilçelerinde, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyünde buğday, arpa, mercimek, fıstık ve üzüm ekili olan 100 dönümlük alan zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı bahçelerin de duvarları yıkıldı.