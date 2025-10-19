Batman'da Park Halindeki Minibüste Yangın

BATMAN'da park halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi 3379'uncu sokakta park halinde bulunan 72 AD 635 plakalı bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,