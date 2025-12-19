Haberler

Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu

Batman'da park halindeki otomobilinde ölü bulunan sürücünün, 30 yıldır TEİAŞ'ta çalışan 61 yaşındaki güvenlik görevlisi Ramazan Kaya olduğu öğrenildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Batman'da yol kenarında park halindeki otomobilinde direksiyon başında ölü olarak bulunan sürücünün, güvenlik görevlisi Ramazan Kaya (61) olduğu öğrenildi. Kaya'nın Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) Batman Bölge Müdürlüğü'nde 30 yıldır görev yaptığı ve 4 çocuk babası olduğu belirtildi. Otopsi işlemleri devam eden Kaya'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Arif ARSLAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
