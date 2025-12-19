Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Batman'da yol kenarında park halindeki otomobilinde direksiyon başında ölü olarak bulunan sürücünün, güvenlik görevlisi Ramazan Kaya (61) olduğu öğrenildi. Kaya'nın Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) Batman Bölge Müdürlüğü'nde 30 yıldır görev yaptığı ve 4 çocuk babası olduğu belirtildi. Otopsi işlemleri devam eden Kaya'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Arif ARSLAN/BATMAN,