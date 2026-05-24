Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Batman'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ve İ.S. (55) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
