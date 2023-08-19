Batman'da otomobil kazası: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Bünyamin Koska (8) hayatını kaybederken, 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bünyamin Koska'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.