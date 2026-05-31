Batman'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Batman-Kozluk kara yolunda bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
T.S'nin kullandığı 34 CFK 229 plakalı otomobil, Batman-Kozluk kara yolunun Bıçakçı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, istinat duvarına çarptı.
Kazada, araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), A.S. (24), H.S. (41), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen