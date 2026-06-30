Haberler

Batman'da otomobilden düşen genç hayatını kaybetti

Batman'da otomobilden düşen genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkarak düşen Muhammed Karabaş (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü C.E. gözaltına alındı.

BATMAN'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen Muhammed Karabaş, (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş'ın arkadaşı otomobil sürücüsü C.E. (21), gözaltına alındı.

Olay, önceki gece Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre, Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu 06 HB 7372 plakalı otomobilin camından sarkmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü. Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Karabaş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Karabaş'ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.

C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Isparta'daki 113 yıllık gizem çözüldü: 'Küçük Tapınak'ın Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı

Şehirdeki 113 yıllık gizem çözüldü!
Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti

Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu