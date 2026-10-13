Batman'da narkotik operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

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BATMAN'da, üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üst araması yapıldı. Aramalarda, bir şüphelinin üzerinde 165 gram sentetik kannabinoid, diğer şüphelinin üzerinden ise 21 gram eroin ve 87 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı