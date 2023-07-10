Batman'da kaza sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri DNA testi için Diyarbakır'a gönderildi

Batman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, DNA testi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazada yaralananlar ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında.

CENAZELER DNA TESTİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsü Orhan Özgül'ün (43) kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki Gökhan Özgül (27), Barış Özgül (18), Şeyhmus Müjdeci (43) ile Mehmet Yusuf Özgül'ün (18) yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan sürücü ile Veysi Özgül'ün (20) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise DNA testi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.