Üye Girişi
Haberler
Batman'da kaza sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri DNA testi için Diyarbakır'a gönderildi

Batman'da kaza sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri DNA testi için Diyarbakır'a gönderildi

Güncel Haberler

Batman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, DNA testi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazada yaralananlar ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında.

CENAZELER DNA TESTİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsü Orhan Özgül'ün (43) kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki Gökhan Özgül (27), Barış Özgül (18), Şeyhmus Müjdeci (43) ile Mehmet Yusuf Özgül'ün (18) yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan sürücü ile Veysi Özgül'ün (20) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise DNA testi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Arif ARSLAN/BATMAN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyarbakır Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title