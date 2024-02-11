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Batman'da kayıp şahsın kıyafetleri bulundu

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Batman'da evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

BATMAN'da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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