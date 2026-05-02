Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu ekiplerce bulundu.

İlçeye bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, dün öğlenden sonra aile fertleri fark etmeden evden uzaklaştı.

Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Köy çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucu çocuk, bu sabah 08.00 sıralarında köyden yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.