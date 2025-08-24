Batman'da İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da gerçekleştirilen 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nda iklim değişikliğine dair sunumlar yapıldı. AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, iklim değişikliğinin küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Batman'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin artık günlük yaşamı etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini söyledi.

İklim kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin önemli bir adım olduğunu aktaran Yılmaz, "Artık bazı bölgelerimizde aşırı sıcaklıklara, bazı bölgelerimizde ise ani yağışlara maruz kalıyoruz. Bu durumun temelinde bilimsel olarak insan kaynaklı sera gazı emisyonları bulunuyor dolayısıyla geleceğimizi korumak için yeni politikalar geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.