Batman'da İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

Batman'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin artık günlük yaşamı etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini söyledi.

İklim kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin önemli bir adım olduğunu aktaran Yılmaz, "Artık bazı bölgelerimizde aşırı sıcaklıklara, bazı bölgelerimizde ise ani yağışlara maruz kalıyoruz. Bu durumun temelinde bilimsel olarak insan kaynaklı sera gazı emisyonları bulunuyor dolayısıyla geleceğimizi korumak için yeni politikalar geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.