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Batman'da heyelan sonucu mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

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Batman'da Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonucu 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kapanınca 5 araç içindeki 15 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. İş makineleri ile yolun temizlenmesinin ardından 5 araç ile mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Derince Sason Kurtarma Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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