Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BATMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi ile İbrahim Hakkı Caddesi kavşağında meydana geldi. F.Ç. (21) yönetimindeki 72 ADC 199 plakalı hafif ticari araç ile V.O. (42) yönetimindeki 06 GKD 57 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada F.Ç. (21), V.O. (42) ve M.Ç.O. (7) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı