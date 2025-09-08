Haberler

Batman'da Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Batman'da Glütensiz Gıda Kolisi Desteği
Batman Belediyesince glüten hassasiyeti bulunan 1268 aileye ücretsiz glütensiz gıda kolisi dağıtıldı. Bu destekle, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Batman Belediyesince 1268 aileye glütensiz gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara ücretsiz glütensiz gıda kolileri dağıtıldığı belirtildi.

Belediyenin her zaman vatandaşın yanında olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koliler 45 mahallede 1268 aileye ulaştırıldı. Glütensiz gıda kolisi desteğiyle sadece gıda yardımı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesine de katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurabileceği gibi, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa müracaat edebilir."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
