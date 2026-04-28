Batman'da durdurulan otomobilde 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi

Batman'da kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişindeki Diktepe yol kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aracın bagaj kısmına zulalanmış 1 kilo 3 gram esrar maddesi bulundu, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.