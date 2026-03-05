Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi
Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim verildi. Diyetisyen Fidan Seyrek, öğrencileri sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite konusunda bilgilendirdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Fidan Seyrek, 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerini sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi konularında bilgilendirdi.
Seyrek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Metin Özmen