Haberler

Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi

Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim verildi. Diyetisyen Fidan Seyrek, öğrencileri sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite konusunda bilgilendirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Fidan Seyrek, 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerini sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi konularında bilgilendirdi.

Seyrek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Metin Özmen
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülke de vuruldu
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü