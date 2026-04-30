Batman'da bir evde 2 ceset bulundu

Batman'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu.

Batman'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu.

Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanın 3. katında duman gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak eve giren ekipler yerde Süreyya İ. (45) ve Metin E'nin (52) cansız bedeniyle karşılaştı.

Bu kişilerin yanarak öldüğü belirlendi.

Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...