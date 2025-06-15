Batman'da Balkondaki Çökme Felaketi: 3 Ölü, 6 Yaralı

Batman'da Balkondaki Çökme Felaketi: 3 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiri ilçesindeki bir evin balkonunun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi Atbağı köyünde meydana geldi. Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1'inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü. Bu sırada aşağıda yemek yiyen 9 kişi, çöken balkonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel'in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi ilk müdahalenin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.